Товар в корзине. Перейти
Столешница Werzalit квадратная 800x800, светлый мрамор - фото 1Столешница Werzalit квадратная 800x800, светлый мрамор - фото 2

Столешница Werzalit квадратная 800x800, светлый мрамор

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница Werzalit квадратная 700*700, светлый мрамор
Столешница Werzalit квадратная 700*700, светлый мрамор
Следующий Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, светлый мрамор
Столешница Werzalit квадратная 700*700, светлый мрамор

Характеристики товара

Описание

Werzalit это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность. Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Werzalit представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С.

Вот основные его преимущества:

  • Werzalit прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 18 мм, толщина фальш-борта 25 мм.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 10 мм во избежание сквозного отверстия.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Вес10.9 кг
  • Страна изготовленияТурция

Похожие товары

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
9

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге

В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, белыйНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
12

Столешница Werzalit круглая D800, белый

В наличии 7 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, орехНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
10

Столешница Werzalit круглая D800, орех

В наличии 49 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, травертинНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, травертин, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
8

Столешница Werzalit круглая D800, травертин

В наличии 31 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, кромка золотоНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
10

Столешница Werzalit круглая D800, кромка золото

В наличии 24 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, кромка сереброНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
15

Столешница Werzalit круглая D700, кромка серебро

В наличии 15 шт.
Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, букНастоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
9

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, бук

В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, белыйНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
7

Столешница Werzalit круглая D700, белый

В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, вишняНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
12

Столешница Werzalit круглая D800, вишня

В наличии 26 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Табурет Лофт, черный каркас, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
4

Табурет Лофт, черный каркас, дерево

Стул Маллин, велюр молочный шоколад, гобеленНастоящее фото товара Стул Маллин, велюр молочный шоколад, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
21Хит

Стул Маллин, велюр молочный шоколад, гобелен

Стул Seattle, серый кварц, ткань/ антрацит, экокожаНастоящее фото товара Стул Seattle, серый кварц, ткань/ антрацит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 400
Оптовая цена
4

Стул Seattle, серый кварц, ткань/ антрацит, экокожа

В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Веспер Рэк, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
93 090
Оптовая цена
12

Стол обеденный Веспер Рэк, белый мрамор

Стул УбертоНастоящее фото товара Стул Уберто, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
3

Стул Уберто

Кресло игровое Zombie 8 оранжевый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластикНастоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 оранжевый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
15

Кресло игровое Zombie 8 оранжевый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик

Подстолье НюрнбергНастоящее фото товара Подстолье Нюрнберг, произведённого компанией ChiedoCover
30 090
Оптовая цена
8

Подстолье Нюрнберг

Другие товары из разделастолешницы werzalit
Столешница Werzalit квадратная 700*700, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
9

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге

В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit квадратная 800*800, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
7

Столешница Werzalit квадратная 800*800, венге

В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
17

Столешница Werzalit круглая D700, венге

В наличии 14 шт.