Характеристики товара
Описание
Круглое подстолье 4105 из нержавеющей стали. Эти подстолья часто можно встретить на фудкортах торговых центров. Нержавеющая сталь имеет эффект "сатинирования", т.е. является не глянцевой на 100%, как зеркало, а слегка матовой. Зимой это дает преимущество - грязная обувь не оставляет столь заметные следы, как на хромированных подстольях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес10 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Размер основания400 мм
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет