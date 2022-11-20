Характеристики товара
Описание
Круглое подстолье 4105 из нержавеющей стали. Эти подстолья часто можно встретить на фудкортах торговых центров. Нержавеющая сталь имеет эффект "сатинирования", т.е. является не глянцевой на 100%, как зеркало, а слегка матовой. Зимой это дает преимущество - грязная обувь не оставляет столь заметные следы, как на хромированных подстольях.
Максимальный размер столешницы: D700, 700*700
Размер основания: D400 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес10 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Размер основания400 мм
- Цветсеребряный