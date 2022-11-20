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Подстолье ER 4105 - фото 1Подстолье ER 4105 - фото 2

Подстолье ER 4105

Артикул: CH-050-028
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круглое подстолье 4105 из нержавеющей стали. Эти подстолья часто можно встретить на фудкортах торговых центров. Нержавеющая сталь имеет эффект "сатинирования", т.е. является не глянцевой на 100%, как зеркало, а слегка матовой. Зимой это дает преимущество - грязная обувь не оставляет столь заметные следы, как на хромированных подстольях.

Максимальный размер столешницы: D700, 700*700

Размер основания: D400 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес10 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Размер основания400 мм
  • Цветсеребряный

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