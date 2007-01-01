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Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4105, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье ЕР 4105
47 оценок
5 090
Товар в корзине. Перейти
Подстолье ЕР 4105 - фото 1Подстолье ЕР 4105 - фото 2

Подстолье ЕР 4105

Артикул: CH-050-028
47 оценок
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Вес10 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круглое подстолье 4105 из нержавеющей стали. Эти подстолья часто можно встретить на фудкортах торговых центров. Нержавеющая сталь имеет эффект "сатинирования", т.е. является не глянцевой на 100%, как зеркало, а слегка матовой. Зимой это дает преимущество - грязная обувь не оставляет столь заметные следы, как на хромированных подстольях.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес10 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Размер основания400 мм
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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