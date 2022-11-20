Подстолье из нержавеющей стали 1201

9 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1201

4.1
5 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вес: 14 кг

Габариты: 450 x 450 x 720 мм

Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D800 мм, 800 х 800 мм

Размер крестовины: 370 х 370 мм

Диаметр трубы: 76 мм


Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Размер основания: D45 см, диаметр трубы 7,6 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80

Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х5 (0,012); труба: 1 шт./кор. 9х9х72 (0,006)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес14 кг
  • Материал подстольясталь

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