Вес: 14 кг
Габариты: 450 x 450 x 720 мм
Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D800 мм, 800 х 800 мм
Размер крестовины: 370 х 370 мм
Диаметр трубы: 76 мм
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Размер основания: D45 см, диаметр трубы 7,6 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х5 (0,012); труба: 1 шт./кор. 9х9х72 (0,006)
Кресло Fil Капитоне
Кувшин Брок
Наземный низкий светильник Atlanta
Вешалка напольная Офис 1-1 черный
Вешалка напольная Офис Грация золотой антик
Салфетки Сатен
Стол обеденный Керман
Столешница Камо 2, HPL, круглая
Подстолье из нержавеющей стали 1087
Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ
Подстолье хромированное 1259ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ
Подстолье хромированное 1262ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1086ЕМ
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ