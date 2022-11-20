Характеристики товара
Описание
Подстолья серии "Севилья " изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Подстолья серии "Севилья" снабжены пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.
Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D800, 800*800
Вес брутто: 18 кг
Объем изделия: 0,04 м3
Габариты упаковки: 550 х 550 х 150 мм
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Вес18 кг
- Материал подстольячугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, 800*800
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия