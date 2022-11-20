Товар в корзине. Перейти
Столешница Werzalit круглая D700, травертин - фото 1Столешница Werzalit круглая D700, травертин - фото 2

Столешница Werzalit круглая D700, травертин

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин
Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин
Следующий Столешница Werzalit круглая D800, травертин
Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин

Характеристики товара

Описание

Werzalit это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность. Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Werzalit представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С.

Вот основные его преимущества:

  • Werzalit прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 18 мм, толщина фальш-борта 25 мм.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 10 мм во избежание сквозного отверстия.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Вес5.9 кг
  • Страна изготовленияТурция

Похожие товары

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
9

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге

В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, белыйНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
12

Столешница Werzalit круглая D800, белый

В наличии 7 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, орехНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
10

Столешница Werzalit круглая D800, орех

В наличии 49 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, кромка золотоНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, кромка золото, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
8

Столешница Werzalit круглая D700, кромка золото

В наличии 14 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, кромка сереброНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
15

Столешница Werzalit круглая D700, кромка серебро

В наличии 15 шт.
Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, букНастоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
9

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, бук

В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, белыйНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
7

Столешница Werzalit круглая D700, белый

В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit круглая D800, вишняНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
12

Столешница Werzalit круглая D800, вишня

В наличии 26 шт.
Столешница Werzalit квадратная 700*700, светлый мраморНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, светлый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
14

Столешница Werzalit квадратная 700*700, светлый мрамор

В наличии 3 шт.
С этим товаром покупают
Кресло пластиковое складное Acquamarina, тортораНастоящее фото товара Кресло пластиковое складное Acquamarina, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
2

Кресло пластиковое складное Acquamarina, тортора

В наличии 8 шт.
Стол обеденный SolomonНастоящее фото товара Стол обеденный Solomon, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
37

Стол обеденный Solomon

Настоящее фото товара Слэб Амур, произведённого компанией ChiedoCover
от43 300
5

Слэб Амур

Стул Kora, светло-фиолетовый/ черныйНастоящее фото товара Стул Kora, светло-фиолетовый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стул Kora, светло-фиолетовый/ черный

В наличии 10 шт.
Стол ВЕГА D100 Дуб Бардолино/ белый каркасНастоящее фото товара Стол ВЕГА D100 Дуб Бардолино/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
12 150
Оптовая цена
13

Стол ВЕГА D100 Дуб Бардолино/ белый каркас

В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стул Princess с подлокотниками, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена
7

Стул Princess с подлокотниками, слоновая кость

Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, дуб молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
13

Стол оператора Белгаум, дуб молочный

Другие товары из разделастолешницы werzalit
Столешница Werzalit квадратная 700*700, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
9

Столешница Werzalit квадратная 700*700, венге

В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit квадратная 800*800, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
7

Столешница Werzalit квадратная 800*800, венге

В наличии 50 шт.
Столешница Werzalit круглая D700, венгеНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
17

Столешница Werzalit круглая D700, венге

В наличии 14 шт.