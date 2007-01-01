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Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге
40 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге производства ChiedoCover

Столешница Верзалит квадратная 700*700, венге

Артикул: CH-001-627
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Вес8.9 кг
  • Цветвенге
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Верзалит это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Верзалит представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С.

Вот основные его преимущества:

  • Верзалит прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 20 мм, толщина фальш-борта 35 мм.

Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 15 мм во избежание сквозного отверстия.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Вес8.9 кг
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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