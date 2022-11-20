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Стойка Адлер - фото 1

Стойка Адлер

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Пивной гарнитур ПГ Браурай
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Пивной гарнитур ПГ Браурай

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 18,5 кг
Габариты упаковки: 138 x 80 x 7 см

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Длина780 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес16 кг
  • Материалмассив, сосна, дерево
  • Страна изготовленияРоссия

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