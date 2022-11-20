Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 18,5 кг
Габариты упаковки: 138 x 80 x 7 см
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Длина780 мм
- Диаметр800 мм
- Вес16 кг
- Материалмассив, сосна, дерево
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 18,5 кг
Габариты упаковки: 138 x 80 x 7 см
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
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