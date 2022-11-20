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Стол складной Линц темное дерево - фото 1Стол складной Линц темное дерево - фото 2

Стол складной Линц темное дерево

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 27 кг
Габариты упаковки: 181 x 62 x 10 см

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1800 мм
  • Вес24 кг
  • Материалмассив, сосна, дерево
  • Страна изготовленияРоссия

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