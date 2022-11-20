Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 27 кг
Габариты упаковки: 181 x 62 x 10 см
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина600 мм
- Длина1800 мм
- Вес24 кг
- Материалмассив, сосна, дерево
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 27 кг
Габариты упаковки: 181 x 62 x 10 см
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Барный стол Мохито белый
Кресло пластиковое Bora, голубое
Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый
Настенные перфорации Силуэт
Настенный профиль Диез
Настенный светильник Окул
Настенный светильник Орел
Скамья складная Линц темное дерево
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди