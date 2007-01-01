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Настоящее фото товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый
26 оценок
26 69016
31 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый - фото 1Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый - фото 2Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый - фото 3Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый - фото 4
Распродажа

Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый

Артикул: CH-026-274
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стальной каркас, полиэтилен высокой плотности HDPE

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина1800 мм
  • Высота740 мм
  • Диаметр1800 мм
  • Диаметр столешницы1800 мм
  • Вес28 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасасталь
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка550
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1805 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки1810 мм
  • Вес упаковки33 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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