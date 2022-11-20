Характеристики товара
Описание
Стол круглый, 180*74 см. Для каркаса используется стальная труба особой прочности 32*1 мм, а столешница, толщиной 5 см, выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
Упаковка - белый картон, по 1 шт. в коробке.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 182*6*182 см.
Масса брутто: 29 кг.
Объем: 0,170
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина1800 мм
- Длина1800 мм
- Вес28 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка550
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1820 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки1820 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки29 кг