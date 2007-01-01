Характеристики товара
Описание
Стальной каркас, полиэтилен высокой плотности HDPE
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина1800 мм
- Высота740 мм
- Диаметр1800 мм
- Диаметр столешницы1800 мм
- Вес28 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасасталь
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка550
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1805 мм
- Высота упаковки60 мм
- Глубина упаковки1810 мм
- Вес упаковки33 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет