Характеристики товара
Описание
Обеденный садовый стол строгой формы. Размер столешницы 135*80 см. Идеально подойдет для семейного обеда на 6-8 человек. Послужит истинным украшением терассы, дачи или уютного уголка сада. Окрашен в белый цвет с серым оттенком.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде - вам необходимо прикрутить только ножки. Для этого потребуется ключ на 13. Упаковано в гофрокороб, в комплекте инструкция-схема по сборке.
Вес: 15 кг
Высота: 71 см
Ширина: 80 см
Длина: 135 см
Упаковка (Д*Ш*В): 137*82*10,5 см
Упаковка (объем): 0,118 м3
Упаковка (вес): 15,3 кг
Площадь покраски: 4,2 м2
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Длина1350 мм
- Вес15 кг