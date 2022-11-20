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Стул Gabi 1 dark blue / black

Артикул: CH-035-418
43 оценки
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Стул Gabi 1 dark green / black

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес5.53 кг
  • Объем0.053 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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