Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина530 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес5.53 кг
- Объем0.053 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
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