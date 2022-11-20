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Обивка: Manhattan 8/ Tugra 18 Karaca
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Кресло оператора на черном основании
Кресло пластиковое Artemis XL, бежевый
Стул Викинг, зеленый шенилл
Стул Solar, красный
Стул Амьен, оттенок морской волны
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный