Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1160/1240 мм
- Ширина530 мм
- Диаметр700 мм
- Глубина730 мм
- Материалэкокожа
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.20 м3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Дания 25мм
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 25мм - золото, Chateau розовый
Стул Виота 210, фуксия
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Laval, белая экокожа/ серебро
Стул Диамант пластиковый, белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден