Фотография Стул барный МАРСЕЛЬ черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Стул барный МАРСЕЛЬ черный

4.2
Оптовая цена
4 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул барный МАРСЕЛЬ черный
Стул барный МАРСЕЛЬ черный
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Стул барный МАРСЕЛЬ черный

4.2
4890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Барный стул МАРСЕЛЬ со спинкой непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу. Основа барного стула МАРСЕЛЬ - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Сиденье стула изготовлено из экологически чистой гнутоклееной фанеры и обтянуто экокоей с применением пенополиуретана различной толщины. Мягкие формы стеганогго сиденья обеспечат посетителю комфорт.

  • В упаковке 2 шт
  • Вес: 14,2
  • Объем: 0,110
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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота880/1100 мм
  • Высота до сиденья590/810 мм
  • Диаметр385 мм
  • Вес6.5 кг
  • Цветчерный

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