Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина560 мм
- Глубина620 мм
- Вес5.1 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветсеребряный
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стол Eames, барный
Стол Лофт-10, D800мм
Стол Лофт
Подушка для стула Кроссбэк, желтая
Подушка для стула Кроссбэк, белая
Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая
Подушка для стула Кроссбэк, синяя
Кровать лофт Носеда
Кровать лофт Ордруф
Столешница Oxalit Somero
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден