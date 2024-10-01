Характеристики товара
Описание
Прямое нераскладное кресло – совершенное сочетание комфорта и стиля. Стильные подлокотники с накладками из МДФ придают особый шик.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Глубина650 мм
- Высота900 мм
- МатериалЛДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки21 кг
- Информация о доставке2 упаковка: 580*310*630 мм