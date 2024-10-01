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Кресло Стикер

Артикул: CH-068-044
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прямое нераскладное кресло – совершенное сочетание комфорта и стиля. Стильные подлокотники с накладками из МДФ придают особый шик.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота900 мм
  • МатериалЛДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки21 кг
  • Информация о доставке2 упаковка: 580*310*630 мм

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