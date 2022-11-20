Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
580 x 580 x 1010 мм
Вес
11.5 кг
Объем
0.35 куб. м
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина570 мм
- Глубина550 мм
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
580 x 580 x 1010 мм
Вес
11.5 кг
Объем
0.35 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный