Фотография Стул Абердин, жесткий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Абердин, жесткий

4.4
Оптовая цена при покупке от 10 шт3790 ₽
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Стул Абердин, жесткий
Стул Абердин, жесткий
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Стул Абердин, жесткий

4.4
3790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина420 мм
  • Материал каркасабук или ольха
  • Вес4 кг
  • Ширина420 мм
  • Высота850 мм

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