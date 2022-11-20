Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Обивкашенилл
- Материал каркасамассив дуба
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул барный Такер со встроенной подушкой
Стул Сенатор
Стул Венеция М1
Стул Венеция М2
Стул Венеция М3
Стул Венеция М4
Стул Венеция М5
Стул Венеция М6
Стул Венеция М7
Стул Венеция М8
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