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Настоящее фото товара Стул Oxville, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Oxville
45 оценок
9 590
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Стул Oxville

Артикул: CH-029-882
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина495 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота790 мм
  • Материал каркасадерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обратите внимание – стул Oxville. Дерево, классические формы, эргономически правильная конструкция – для Вашего удобства.
Стул – равноправный предмет интерьера. Не стоит умалять его значение. Правильно подобранные стулья доведут интерьер до совершенства, внесут гармонию, дополнят идеальную картинку. Набор стульев – это уже дизайнерское решение – гарнитур. В сочетании с обеденным столом стулья отвечают за комфорт обеденной зоны. От того насколько удобными будут стулья во многом зависит и качество трапезы – никто не захочет сбежать из-за стола раньше времени...
Многие рачительные хозяева выбирают стулья из дерева. И это обоснованное решение: они просты в эксплуатации и отличаются экологичностью. Дерево – живой материал, гораздо дольше сохраняет естественное тепло, поэтому никогда не выйдет из моды. Каркас стульев Oxville выполнен из твердой каучуковой древесины - цвет натуральный дуб. Спинка - гнутое каучуковое дерево со шпон дуба. Преимуществом стульев Oxville является их долговечность - для обивки сиденья используется рогожка.
Модель характеризуется привлекательным внешним видом и универсальностью – стулья Oxvill можно использовать в самом разном дизайне.


Размер упаковки: 84х68х13 см.



Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина495 мм
  • Высота790 мм
  • Материал каркасадерево
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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