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Стул Прима 1

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Стул Такер, желтый деревянный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм

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