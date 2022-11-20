Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина470 мм
- Глубина470 мм
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Лофт Римми мягкий
Потолочный светильник Manfred №2
Потолочный светильник Dallas №1
Люстра Beira 15
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Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки