Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина500 мм
- Глубина460 мм
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Кантри
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
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Подвесной светильник Bergamo №1
Подвесной светильник Bergamo №2
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Стул пластиковый Air, желтый
Кресло игровое TopChairs Renegade черное
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Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден