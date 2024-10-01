Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина830 мм
- Глубина560 мм
- Высота1230 мм
- Вес10 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный Кристалл WX зеленый
Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа
Кресло College CLG-615 LXH Brown
Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 22 см, металлическая
Держатель с дозатором и стаканом, LEINE
Тележка для багажа Miller
Тележка Augsburg для багажа
Тележка Karlsruhe для багажа
Тележка Bonn для багажа
Тележка Easy storage для склада
Тележка для склада Stylish
Тележка для склада Easy-to-use
Шкаф Luxury, сетчатый, металлический
Тележка Kind для перевозки стульев
Тележка Brave для муки
Стул барный Кристалл WX зеленый
Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа
Кресло College CLG-615 LXH Brown
Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 22 см, металлическая