Товар в корзине. Перейти
Тележка Exceptional для багажа - фото 1Тележка Exceptional для багажа - фото 2

Тележка Exceptional для багажа

Артикул: CH-066-898
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка Successful для багажа
Фотография товара Тележка Successful для багажа от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка Extraordinary для багажа
Фотография товара Тележка Extraordinary для багажа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина1040 мм
  • Высота1800 мм
  • Вес35 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Консек барный, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Консек барный, черный каркас

69
Настоящее фото товара Стул Дарваза дуб кера, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Дарваза дуб кера, черный муар

50
Фотография товара Комплект мебели Сидней, 2 стула, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Сидней, 2 стула, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сидней, 2 стула, капучино

43
Фотография товара Диван Comfort от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Comfort, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990

Диван Comfort

53
Фотография товара Диван Хардвар вельвет, ash от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хардвар вельвет, ash, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена

Диван Хардвар вельвет, ash

63
Фотография товара Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой

15
В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела тележки

New
Настоящее фото товара Тележка для багажа Martin, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена

Тележка для багажа Martin

11
New
Настоящее фото товара Тележка Amazing для багажа, произведённого компанией ChiedoCover
48 890
Оптовая цена

Тележка Amazing для багажа

9
New
Настоящее фото товара Тележка Wonderful для багажа, произведённого компанией ChiedoCover
50 490
Оптовая цена

Тележка Wonderful для багажа

8
New
Настоящее фото товара Тележка Versatile для склада, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Тележка Versatile для склада

13
New
Настоящее фото товара Тележка Housekeeping для склада, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Тележка Housekeeping для склада

13
New
Настоящее фото товара Тележка Efficient для склада, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Тележка Efficient для склада

7
New
Настоящее фото товара Тележка Convenient для склада, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Тележка Convenient для склада

6
New
Настоящее фото товара Шкаф сетчатый металлический Organized, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Шкаф сетчатый металлический Organized

14
New
Настоящее фото товара Тележка для склада Professional, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Тележка для склада Professional

11
New
Настоящее фото товара Тележка Ergonomic для склада, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Тележка Ergonomic для склада

8

Товар в корзине

Тележка Exceptional для багажа
Тележка Exceptional для багажа
41 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Консек барный, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Консек барный, черный каркас

69
Настоящее фото товара Стул Дарваза дуб кера, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Дарваза дуб кера, черный муар

50
Фотография товара Комплект мебели Сидней, 2 стула, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Сидней, 2 стула, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сидней, 2 стула, капучино

43
Фотография товара Диван Comfort от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Comfort, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990

Диван Comfort

53