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Тележка Strong для перевозки стульев - фото 1

Тележка Strong для перевозки стульев

Артикул: CH-066-992
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота1700 мм
  • Вес14 кг

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