Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина1040 мм
- Высота950 мм
- Вес35 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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