Товар в корзине. Перейти
Тележка Housekeeping для склада - фото 1

Тележка Housekeeping для склада

Артикул: CH-066-953
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка Easy storage для склада
Фотография товара Тележка Easy storage для склада от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка Hotel для склада
Фотография товара Тележка Hotel для склада от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина950 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес18 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99040
26 290 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое

34
В наличии 255 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Vector 120-160*80 бетон/белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Vector 120-160*80 бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99010
20 990 ₽Оптовая цена

Стол Vector 120-160*80 бетон/белый

44
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49025
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр коричневый

77
В наличии 38 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Светодиодный потолочный светильник с пультом V2851-CL Rita LED 130W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный потолочный светильник с пультом V2851-CL Rita LED 130W, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Светодиодный потолочный светильник с пультом V2851-CL Rita LED 130W

34
Распродажа
Фотография товара Стул Milan капучино, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Milan капучино, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99040
6 590 ₽Оптовая цена

Стул Milan капучино, золотой каркас

15
Фотография товара Кресло Честер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Честер, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена

Кресло Честер

5
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца «Париж Ю Селект», метал, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5007
5 890 ₽Оптовая цена

Мельница для перца «Париж Ю Селект», метал, бук

6
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела тележки

New
Настоящее фото товара Тележка Loyal для багажа, произведённого компанией ChiedoCover
51 390
Оптовая цена

Тележка Loyal для багажа

12
New
Настоящее фото товара Тележка Reliable для багажа, произведённого компанией ChiedoCover
64 890
Оптовая цена

Тележка Reliable для багажа

7
New
Настоящее фото товара Тележка Sturdy для склада, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Тележка Sturdy для склада

5
New
Настоящее фото товара Тележка Efficient для склада, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Тележка Efficient для склада

7
New
Настоящее фото товара Тележка Convenient для склада, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Тележка Convenient для склада

6
New
Настоящее фото товара Тележка для склада High-Quality, произведённого компанией ChiedoCover
23 490
Оптовая цена

Тележка для склада High-Quality

8
New
Настоящее фото товара Тележка для склада Professional, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Тележка для склада Professional

11
New
Настоящее фото товара Тележка Multifunctional для склада, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Тележка Multifunctional для склада

7
New
Настоящее фото товара Тележка Deluxe для склада, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка Deluxe для склада

9
New
Настоящее фото товара Тележка Tool для склада, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Тележка Tool для склада

7

Товар в корзине

Тележка Housekeeping для склада
Тележка Housekeeping для склада
14 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99040
26 290 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое

34
В наличии 255 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Vector 120-160*80 бетон/белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Vector 120-160*80 бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99010
20 990 ₽Оптовая цена

Стол Vector 120-160*80 бетон/белый

44
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49025
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр коричневый

77
В наличии 38 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Светодиодный потолочный светильник с пультом V2851-CL Rita LED 130W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный потолочный светильник с пультом V2851-CL Rita LED 130W, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Светодиодный потолочный светильник с пультом V2851-CL Rita LED 130W

34