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Тележка Sturdy для склада - фото 1

Тележка Sturdy для склада

Артикул: CH-066-957
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес13 кг

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