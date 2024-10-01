Товар в корзине. Перейти
Тележка Bonn для багажа - фото 1Тележка Bonn для багажа - фото 2

Тележка Bonn для багажа

Артикул: CH-066-895
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка Karlsruhe для багажа
Фотография товара Тележка Karlsruhe для багажа от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для багажа, золотой
Фотография товара Тележка для багажа, золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина1040 мм
  • Высота1800 мм
  • Вес35 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ

60
В наличии 30 шт.
Фотография товара Светильник лофт 5 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
от6 040

Светильник лофт 5 ламп

80
Настоящее фото товара Диван Микра трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от121 490
Оптовая цена

Диван Микра трехместный

68
Фотография товара Стул Vivian, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vivian, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Vivian, серо-голубой

96
Фотография товара Подвесной светильник Хром, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Хром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Хром, красный

37
ХитРаспродажа
Фотография товара Стул Самба , голубой, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба , голубой, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99019
4 890 ₽

Стул Самба , голубой, каркас серебро

15
Фотография товара Кресло руководителя Carter, сетка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Carter, сетка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Кресло руководителя Carter, сетка серая

13
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела тележки

New
Настоящее фото товара Тележка для багажа Miller, произведённого компанией ChiedoCover
26 690
Оптовая цена

Тележка для багажа Miller

13
New
Настоящее фото товара Тележка Augsburg для багажа, произведённого компанией ChiedoCover
41 490
Оптовая цена

Тележка Augsburg для багажа

13
New
Настоящее фото товара Тележка Peaceful для багажа, произведённого компанией ChiedoCover
42 390
Оптовая цена

Тележка Peaceful для багажа

13
New
Фотография товара Тележка Caring для багажа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Caring для багажа, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка Caring для багажа

11
New
Настоящее фото товара Тележка Efficient для склада, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Тележка Efficient для склада

7
New
Настоящее фото товара Тележка Organized для склада, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Тележка Organized для склада

14
New
Настоящее фото товара Тележка Space-Saving для склада, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Тележка Space-Saving для склада

7
New
Настоящее фото товара Тележка для склада Easy-to-use, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Тележка для склада Easy-to-use

12
New
Настоящее фото товара Тележка Kind для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Тележка Kind для перевозки стульев

12
New
Настоящее фото товара Тележка Honest для банкетных столов, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Тележка Honest для банкетных столов

13

Товар в корзине

Тележка Bonn для багажа
Тележка Bonn для багажа
40 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1258ЕМ

60
В наличии 30 шт.
Фотография товара Светильник лофт 5 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
от6 040

Светильник лофт 5 ламп

80
Настоящее фото товара Диван Микра трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от121 490
Оптовая цена

Диван Микра трехместный

68
Фотография товара Стул Vivian, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vivian, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Vivian, серо-голубой

96