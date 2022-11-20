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Тумба ТВ Рошель, палисандр

7 оценок
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Тумба Рошель, палисандр
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Тумба Рошель, палисандр

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Длина1450 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес40,3 кг
  • Материалпалисандр
  • Цветкоричневый

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