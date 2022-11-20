Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота510 мм
- Длина1450 мм
- Глубина450 мм
- Вес40,3 кг
- Материалпалисандр
- Цветкоричневый
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул Виота 223, серый
Стул Iris 1102
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул банкетный Степ
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден