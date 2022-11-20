Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Рошель, палисандр - фото 1Стол обеденный Рошель, палисандр - фото 2Стол обеденный Рошель, палисандр - фото 3

Стол обеденный Рошель, палисандр

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол раздвижной Рединг 140(220) х 90
Стол раздвижной Рединг 140(220) х 90
Следующий Стол Пентагон
Стол раздвижной Рединг 140(220) х 90

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес56 кг
  • Материалпалисандр
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Тумба Рошель, палисандрНастоящее фото товара Тумба Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от24 700
Оптовая цена
9

Тумба Рошель, палисандр

Журнальный столик Рошель, палисандрНастоящее фото товара Журнальный столик Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от51 000
Оптовая цена
6

Журнальный столик Рошель, палисандр

Тумба ТВ Рошель, палисандрНастоящее фото товара Тумба ТВ Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от59 800
Оптовая цена
7

Тумба ТВ Рошель, палисандр

Комод Рошель, палисандрНастоящее фото товара Комод Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от104 500
Оптовая цена
7

Комод Рошель, палисандр

Винный шкаф Рошель, палисандрНастоящее фото товара Винный шкаф Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от74 700
Оптовая цена
5

Винный шкаф Рошель, палисандр

Стул Рошель, палисандрНастоящее фото товара Стул Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от14 500
Оптовая цена
13

Стул Рошель, палисандр

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Тумба под телевизор Woo, произведённого компанией ChiedoCover
63 890
Оптовая цена
11

Тумба под телевизор Woo

Тумба под телевизор ФирзенНастоящее фото товара Тумба под телевизор Фирзен, произведённого компанией ChiedoCover
от284 990
Оптовая цена
6

Тумба под телевизор Фирзен

Тумба под телевизор Беллари 180 x 57 cmНастоящее фото товара Тумба под телевизор Беллари 180 x 57 cm, произведённого компанией ChiedoCover
от93 990
Оптовая цена
10

Тумба под телевизор Беллари 180 x 57 cm

Тумба под телевизор ХанойНастоящее фото товара Тумба под телевизор Ханой, произведённого компанией ChiedoCover
384 990
9

Тумба под телевизор Ханой

Тумба под телевизор Кайсери 120x50 мангоНастоящее фото товара Тумба под телевизор Кайсери 120x50 манго, произведённого компанией ChiedoCover
от61 990
Оптовая цена
8

Тумба под телевизор Кайсери 120x50 манго

Тумба под телевизор Рединг 141x60Настоящее фото товара Тумба под телевизор Рединг 141x60, произведённого компанией ChiedoCover
от95 990
Оптовая цена
15

Тумба под телевизор Рединг 141x60

Тумба ТВ Рошель, палисандрНастоящее фото товара Тумба ТВ Рошель, палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от59 800
Оптовая цена
7

Тумба ТВ Рошель, палисандр

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 21 шт.