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Тумба Рошель, палисандр

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес14,6 кг
  • Материалпалисандр
  • Цветкоричневый

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