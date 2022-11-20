Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота510 мм
- Ширина450 мм
- Глубина350 мм
- Вес14,6 кг
- Материалпалисандр
- Цветкоричневый
Подстолье металлическое 1247
Пуф для холла Эвита, одноместный
Подвесное кресло-кокон Fisht коричневое
Стол Belluno 160, контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ белый каркас
Венок с лампочками Нормандия 90 см, 96 теплых белых LED ламп, ЛИТАЯ + ПВХ
Стул барный Тейлор, велюр пыльно-голубой
Стул Atreve Umberto, графит/ черные ножки
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден