Товар в корзине. Перейти
Тумба под телевизор Шеффилд 210 x 55 cm - фото 1Тумба под телевизор Шеффилд 210 x 55 cm - фото 2Тумба под телевизор Шеффилд 210 x 55 cm - фото 3

Тумба под телевизор Шеффилд 210 x 55 cm

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стеллаж Скандика
Стеллаж Скандика
Следующий Книжный шкаф Шеффилд из акации 100 x 140 см
Стеллаж Скандика

Характеристики товара

Описание

Тумба под телевизор Шеффилд 210 x 55 cm – впечатляющие габариты в стильном дизайне. Тумба под телевизор Шеффилд – это идеальный способ организовать порядок в гостиной. Вместительные ящики и лаконичная конструкция станут хорошим дополнением к интерьеру, в котором главный акцент сделан на упорядоченность и минимализм. Рельефная фактура фасадов – это еще один плюс модели. С ней изделие не растворится среди другой мебели, а всегда будет выглядеть эффектно и стильно. Тумба поделена на четыре секции. Она имеет две распашные двери и два выдвижных ящика. В открытых отделениях над ящикам есть отверстия для вывода ТВ кабеля. Изделие изготовлено из массива, шпона, МДФ. Столешница – это древесина акации. Фасады выполнены из шпона, а полки из МДф. Все элементы конструкции имеют лаковое покрытие с графитовым оттенком. Оно защищает изделие от негативных воздействий внешней среды и придает оригинальный холодный нюанс. Опора металлическая, покрыта черной порошковой краской. Она удерживает тумбу по всему периметру, опирается на пять ножек. На ножках есть наконечники для регулировки высоты. Максимально допустимая нагрузка на изделие – 80 кг. Размеры: длина – 210 см, глубина – 45 см, высота – 55 см. Вес изделия составляет 48 кг. Потребуется сборка. Крепеж и инструкция включены в комплектацию.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина2100 мм
  • Вес48 кг
  • МатериалМДФ, массив, шпон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИспания

Похожие товары

Книжный шкаф Шеффилд из акации 100 x 140 смНастоящее фото товара Книжный шкаф Шеффилд из акации 100 x 140 см, произведённого компанией ChiedoCover
от142 990
Оптовая цена
14

Книжный шкаф Шеффилд из акации 100 x 140 см

Сервант Шеффилд из массива акации 160 x 75 cmНастоящее фото товара Сервант Шеффилд из массива акации 160 x 75 cm, произведённого компанией ChiedoCover
от136 990
Оптовая цена
9

Сервант Шеффилд из массива акации 160 x 75 cm

Раскладной стол Шеффилд антрацитовый 160 (220) x 75Настоящее фото товара Раскладной стол Шеффилд антрацитовый 160 (220) x 75, произведённого компанией ChiedoCover
от124 990
Оптовая цена
6

Раскладной стол Шеффилд антрацитовый 160 (220) x 75

С этим товаром покупают
Барный стол НоралиНастоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
7

Барный стол Норали

Настоящее фото товара Диван Квадрат двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 490
Оптовая цена
9

Диван Квадрат двухместный

Настоящее фото товара Стол придиванный Агами, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
8

Стол придиванный Агами

Диван Декстер раскладнойНастоящее фото товара Диван Декстер раскладной, произведённого компанией ChiedoCover
160 790
Оптовая цена
5

Диван Декстер раскладной

Стул Desert, серо-коричневая экокожаНастоящее фото товара Стул Desert, серо-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 350
Оптовая цена
8

Стул Desert, серо-коричневая экокожа

В наличии 388 шт.
Стул Chilli Q Square, молочный шоколад велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chilli Q Square, молочный шоколад велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена
14

Стул Chilli Q Square, молочный шоколад велюр/ черный каркас

В наличии 27 шт.
Стул Maltai, пластик, розовыйНастоящее фото товара Стул Maltai, пластик, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Стул Maltai, пластик, розовый

В наличии 85 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден