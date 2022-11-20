Характеристики товара
Описание
Тумба под телевизор Шеффилд 210 x 55 cm – впечатляющие габариты в стильном дизайне. Тумба под телевизор Шеффилд – это идеальный способ организовать порядок в гостиной. Вместительные ящики и лаконичная конструкция станут хорошим дополнением к интерьеру, в котором главный акцент сделан на упорядоченность и минимализм. Рельефная фактура фасадов – это еще один плюс модели. С ней изделие не растворится среди другой мебели, а всегда будет выглядеть эффектно и стильно. Тумба поделена на четыре секции. Она имеет две распашные двери и два выдвижных ящика. В открытых отделениях над ящикам есть отверстия для вывода ТВ кабеля. Изделие изготовлено из массива, шпона, МДФ. Столешница – это древесина акации. Фасады выполнены из шпона, а полки из МДф. Все элементы конструкции имеют лаковое покрытие с графитовым оттенком. Оно защищает изделие от негативных воздействий внешней среды и придает оригинальный холодный нюанс. Опора металлическая, покрыта черной порошковой краской. Она удерживает тумбу по всему периметру, опирается на пять ножек. На ножках есть наконечники для регулировки высоты. Максимально допустимая нагрузка на изделие – 80 кг. Размеры: длина – 210 см, глубина – 45 см, высота – 55 см. Вес изделия составляет 48 кг. Потребуется сборка. Крепеж и инструкция включены в комплектацию.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина450 мм
- Длина2100 мм
- Вес48 кг
- МатериалМДФ, массив, шпон
- Цветчерный
- Страна изготовленияИспания