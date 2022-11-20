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Винный шкаф Рошель, палисандр

5 оценок
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Комод Рошель, палисандр

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1750 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес51,2 кг
  • Материалпалисандр
  • Цветкоричневый

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