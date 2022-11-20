Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1750 мм
- Ширина550 мм
- Глубина400 мм
- Вес51,2 кг
- Материалпалисандр
- Цветкоричневый
Стол Сармат
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Стол Valentine, Мрамор билбао, золото
Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый
Журнальный стол Jazz
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден