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Тумба прикроватная Темуко - фото 1Тумба прикроватная Темуко - фото 2Тумба прикроватная Темуко - фото 3

Тумба прикроватная Темуко

Артикул: CH-049-594
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота645 мм
  • Материалмассив сосны
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