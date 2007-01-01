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Ваза декоративная Elixir - фото 1

Ваза декоративная Elixir

Артикул: CH-070-852
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ваза в стиле прованс из нашей коллекции «Флоренция» – еще одно наглядное подтверждение, что простоте свойственен особый шик. С таким декором в каждом доме будет царить атмосфера изящества, в которой удачно сочетаются естественность и элегантность. Чарующая взгляд цветовая композиция, сочетание белого и шоколадного, классика жанра, которая актуальна всегда. Ваза из коллекции «Флоренция» прекрасно впишется и в стиль шебби-шик. Подходит для искусственных цветов и сухоцветов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Материалкерамика
  • Цветкоричневый, белый

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