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Торшер Lumion 4514/1F Vanessa - фото 1Торшер Lumion 4514/1F Vanessa - фото 2Торшер Lumion 4514/1F Vanessa - фото 3

Торшер Lumion 4514/1F Vanessa

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1450 мм
  • Диаметр350 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материалметалл, ткань
  • Цветкрасный, золотой

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