Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1450 мм
- Диаметр350 мм
- Вес5.3 кг
- Материалметалл, ткань
- Цветкрасный, золотой
Настольная лампа Lightstar Manti
Настольная лампа Torony
Настольная лампа Talento
Настольная лампа Erich
Настольная лампа Erich бронза
Настольная лампа Bergamo
Настольная лампа Bergamo белая
Настольная лампа Estudo белый
Настольная лампа Estudo черный
Настольная лампа Calvin Table
Подвесной светильник Люминаре
Подвесной светильник Омега
Настольная лампа Eglo ALMEIDA
Настольная лампа Odeon Light TRES
Ель Christmass Tree с подсветкой
Светильник настольный Penguin с подсветкой
Подвесной светильник Вегас, алюминий, 3 светильника
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден