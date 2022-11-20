Характеристики товара
Описание
Стильный спот в современном дизайне. Белый каркас плафонов декорированы металлической сеткой для стиля и практичности. В качестве источника света могут быть использованы галогенные или LED лампы с цоколем GU10. Подвижные плафоны помогают настроить точечное освещение и создавать интересные световые акценты в интерьере. Спот Source станет прекрасным дополнительным освещением для спальни, зала, гостиной или кухни.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 50 Вт.
- Общая мощность светильника 150 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 15*10*55
Вес брутто: 1,100
Объем: 0,008
Основные характеристики
- Высота160 мм
- Ширина140 мм
- Длина520 мм
- Материалметалл
- Цветбелый