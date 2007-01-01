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Настоящее фото товара Вешалка напольная Хук темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Хук темный орех
46 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Вешалка напольная Хук темный орех - фото 1

Вешалка напольная Хук темный орех

Артикул: CH-005-343
46 оценок
Основные характеристики
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

- Вешалка предназначена для размещения верхней одежды;
- Качественно выполненные соединения;
- Порошковое покрытие каркаса, стойкое к механическим воздействиям;
- Устойчивое основание;
- Диаметр нижней части вешалки 535 мм, верхней - 390 мм.
- Максимальная нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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