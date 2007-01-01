Характеристики товара
Описание
- Вешалка предназначена для размещения верхней одежды;
- Качественно выполненные соединения;
- Порошковое покрытие каркаса, стойкое к механическим воздействиям;
- Устойчивое основание;
- Диаметр нижней части вешалки 535 мм, верхней - 390 мм.
- Максимальная нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет