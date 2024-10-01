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Светодиодный подвесной светильник V10500-PL Store

Артикул: CH-066-983
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный светодиодный светильник в стиле хай-тек. Светодиодная лента мощностью 10 Вт встроена в цилиндрическую форму каркаса, силиконовая вставка позволяет создать мягкое и комфортное освещение. Каркас золотистого цвета из алюминия дополняет геометрический дизайн светильника. Общая высота светильника составляет 150 см, отличный вариант для комнат с высокими потолками. Данная модель станет приятным дополнением интерьера спальни, прихожей или кухни, идеально смотрится в сочетании с несколькими моделями из серии Store. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать с помощью подвесных тросов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина10 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалалюминий, силикон
  • Мощность10 Вт
  • ЦокольLED

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки80 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Вес упаковки0.80 кг

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