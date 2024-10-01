Характеристики товара
Описание
Лаконичный светодиодный светильник в стиле хай-тек. Светодиодная лента мощностью 10 Вт встроена в цилиндрическую форму каркаса, силиконовая вставка позволяет создать мягкое и комфортное освещение. Каркас золотистого цвета из алюминия дополняет геометрический дизайн светильника. Общая высота светильника составляет 150 см, отличный вариант для комнат с высокими потолками. Данная модель станет приятным дополнением интерьера спальни, прихожей или кухни, идеально смотрится в сочетании с несколькими моделями из серии Store. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать с помощью подвесных тросов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина10 мм
- Высота1500 мм
- Материалалюминий, силикон
- Мощность10 Вт
- ЦокольLED
Параметры упаковки
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки80 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Вес упаковки0.80 кг