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Настоящее фото товара Светильник настольный Bottle с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник настольный Bottle с подсветкой
50 оценок
6 090
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Светильник настольный Bottle с подсветкой - фото 1Светильник настольный Bottle с подсветкой - фото 2

Светильник настольный Bottle с подсветкой

Артикул: CH-022-970
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина100 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота330 мм
  • Вес0,6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Настольный светильник Bottle со светодиодной подсветкой – это декоративный предмет для украшения баров, ресторанов, ночных клубов, прочих развлекательных учреждений, а также домашнего интерьера. Светодиодный элемент находится внутри пластикового корпуса. Корпус изготовлен из полупрозрачного полиэтилена низкого давления, который мягко рассеивает свет и сохраняет оттенок свечения.

Условия эксплуатации не имеют значения. Пластик выдерживает большие механические нагрузки, не пропускает влагу, пыль и воду, может находиться внутри помещений и на открытом воздухе в мороз и жару от -60 до +60 градусов. Его можно не бояться уронить – при высокой прочности корпус достаточно эластичен и защищен от мелких дефектов.

Использовать настольный светильник Bottle с подсветкой можно в следующих сферах:

  • Оформление залов развлекательных учреждений и заведений общественного питания;
  • Тематическое оформление магазинов, офисов, домашних интерьеров;
  • Украшение зон для фотосессий;
  • Декорирование открытых площадок и т.д.

Плоское основание декоративной бутылки обеспечивает хорошую устойчивость на ровных твердых поверхностях – столах, барных стойках, на полу. Изделия подключаются к сети 220V. Для автономной работы можно докупить 12-вольтовый аккумулятор. Его полного заряда хватает на 8-10 часов функционирования подсветки.

Цвет свечения может быть нерегулируемым белым и разноцветным с возможностью изменения цвета через пульт дистанционного управления. Все зависит от комплектации модели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина100 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота330 мм
  • Вес0,6 кг
  • Материалполиэтилен

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки120 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Вес упаковки0.60 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 6090
220V RGB/W 7590
Аккумулятор RGB/W 12690
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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