Настольный светильник Bottle со светодиодной подсветкой – это декоративный предмет для украшения баров, ресторанов, ночных клубов, прочих развлекательных учреждений, а также домашнего интерьера. Светодиодный элемент находится внутри пластикового корпуса. Корпус изготовлен из полупрозрачного полиэтилена низкого давления, который мягко рассеивает свет и сохраняет оттенок свечения.
Условия эксплуатации не имеют значения. Пластик выдерживает большие механические нагрузки, не пропускает влагу, пыль и воду, может находиться внутри помещений и на открытом воздухе в мороз и жару от -60 до +60 градусов. Его можно не бояться уронить – при высокой прочности корпус достаточно эластичен и защищен от мелких дефектов.
Использовать настольный светильник Bottle с подсветкой можно в следующих сферах:
Плоское основание декоративной бутылки обеспечивает хорошую устойчивость на ровных твердых поверхностях – столах, барных стойках, на полу. Изделия подключаются к сети 220V. Для автономной работы можно докупить 12-вольтовый аккумулятор. Его полного заряда хватает на 8-10 часов функционирования подсветки.
Цвет свечения может быть нерегулируемым белым и разноцветным с возможностью изменения цвета через пульт дистанционного управления. Все зависит от комплектации модели.
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|3790
|220V
|RGB/W
|4590
|Аккумулятор
|RGB/W
|5490
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