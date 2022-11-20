Светильник настольный Bottle с подсветкой

15 оценок

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Светильник настольный Bottle с подсветкой

4.5
3 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настольный светильник Bottle со светодиодной подсветкой – это декоративный предмет для украшения баров, ресторанов, ночных клубов, прочих развлекательных учреждений, а также домашнего интерьера. Светодиодный элемент находится внутри пластикового корпуса. Корпус изготовлен из полупрозрачного полиэтилена низкого давления, который мягко рассеивает свет и сохраняет оттенок свечения.

Условия эксплуатации не имеют значения. Пластик выдерживает большие механические нагрузки, не пропускает влагу, пыль и воду, может находиться внутри помещений и на открытом воздухе в мороз и жару от -60 до +60 градусов. Его можно не бояться уронить – при высокой прочности корпус достаточно эластичен и защищен от мелких дефектов.

Использовать настольный светильник Bottle с подсветкой можно в следующих сферах:

  • Оформление залов развлекательных учреждений и заведений общественного питания;
  • Тематическое оформление магазинов, офисов, домашних интерьеров;
  • Украшение зон для фотосессий;
  • Декорирование открытых площадок и т.д.

Плоское основание декоративной бутылки обеспечивает хорошую устойчивость на ровных твердых поверхностях – столах, барных стойках, на полу. Изделия подключаются к сети 220V. Для автономной работы можно докупить 12-вольтовый аккумулятор. Его полного заряда хватает на 8-10 часов функционирования подсветки.

Цвет свечения может быть нерегулируемым белым и разноцветным с возможностью изменения цвета через пульт дистанционного управления. Все зависит от комплектации модели.

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Основные характеристики

  • Материалполиэтилен

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 3790
220V RGB/W 4590
Аккумулятор RGB/W 5490

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