Характеристики товара
Описание
Настольный светильник Bottle со светодиодной подсветкой – это декоративный предмет для украшения баров, ресторанов, ночных клубов, прочих развлекательных учреждений, а также домашнего интерьера. Светодиодный элемент находится внутри пластикового корпуса. Корпус изготовлен из полупрозрачного полиэтилена низкого давления, который мягко рассеивает свет и сохраняет оттенок свечения.
Условия эксплуатации не имеют значения. Пластик выдерживает большие механические нагрузки, не пропускает влагу, пыль и воду, может находиться внутри помещений и на открытом воздухе в мороз и жару от -60 до +60 градусов. Его можно не бояться уронить – при высокой прочности корпус достаточно эластичен и защищен от мелких дефектов.
Использовать настольный светильник Bottle с подсветкой можно в следующих сферах:
- Оформление залов развлекательных учреждений и заведений общественного питания;
- Тематическое оформление магазинов, офисов, домашних интерьеров;
- Украшение зон для фотосессий;
- Декорирование открытых площадок и т.д.
Плоское основание декоративной бутылки обеспечивает хорошую устойчивость на ровных твердых поверхностях – столах, барных стойках, на полу. Изделия подключаются к сети 220V. Для автономной работы можно докупить 12-вольтовый аккумулятор. Его полного заряда хватает на 8-10 часов функционирования подсветки.
Цвет свечения может быть нерегулируемым белым и разноцветным с возможностью изменения цвета через пульт дистанционного управления. Все зависит от комплектации модели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Глубина100 мм
- Высота330 мм
- Вес0,6 кг
- Материалполиэтилен
Параметры упаковки
- Ширина упаковки120 мм
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Вес упаковки0.60 кг
- Изделия стопируютсяНет