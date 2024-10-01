Характеристики товара
Описание
Фонарь декоративный украсит и дополнит интерьер Вашего дома в любое время года. Необходимо, лишь менять наполнение. Хвойные ветки и новогодние игрушки, цветы и осенние листья.
Изделие неокрашено. Не требует сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина160 мм
- Ширина160 мм
- Высота380 мм
- Вес1,01 кг
- Материалсосна
- Цветтемно-коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки385 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки1.30 кг