Товар в корзине. Перейти
Светильник настенный V11065-1W Cavity - фото 1Светильник настенный V11065-1W Cavity - фото 2Светильник настенный V11065-1W Cavity - фото 3Светильник настенный V11065-1W Cavity - фото 4Светильник настенный V11065-1W Cavity - фото 5Светильник настенный V11065-1W Cavity - фото 6Светильник настенный V11065-1W Cavity - фото 7

Светильник настенный V11065-1W Cavity

Артикул: CH-066-670
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка деревянная Грация 4/5 орех
Фотография товара Вешалка деревянная Грация 4/5 орех от компании ChiedoCover.
Следующий Вешалка Дуга серебро
Фотография товара Вешалка Дуга серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Cavity для дополнительного освещения. Сферичный плафон из матового стекла мягко рассеивает свет для комфортного освещения. Каркас выполнен из камня, что гармонично сочетается с матовым плафоном, а вся конструкция надежно крепится к стене на планку. Изящный и лаконичный дизайн бра поможет дополнить интерьер спальни, холла или гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина145 мм
  • Высота360 мм
  • Материалстекло, камень
  • Мощность25 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки3.20 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Торшер Аврора с белым абажуром, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Торшер Аврора с белым абажуром

50
Настоящее фото товара Потолочный светильник Solen №2, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Потолочный светильник Solen №2

44
Настоящее фото товара Подвесной светильник Cerezo №6, произведённого компанией ChiedoCover
41 690
Оптовая цена

Подвесной светильник Cerezo №6

40
Настоящее фото товара Подвесной светильник Dunas №1, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Dunas №1

40
Фотография товара Бра V1206-1W Lione 1*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра V1206-1W Lione 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Бра V1206-1W Lione 1*E14*60W

33
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная V2525-5P Maximilian 5*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 59039
29 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2525-5P Maximilian 5*E27*60W

35
В наличии 34 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Настенный светильник V4021-4W Krona от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настенный светильник V4021-4W Krona, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99044
15 990 ₽Оптовая цена

Настенный светильник V4021-4W Krona

48
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V6020-1P Barocco от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V6020-1P Barocco, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69064
12 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V6020-1P Barocco

41
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V6070-PL Diadem от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V6070-PL Diadem, произведённого компанией ChiedoCover
от26 89052
55 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V6070-PL Diadem

41
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V10656-1P Hygo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V10656-1P Hygo, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99046
10 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V10656-1P Hygo

15
В наличии 67 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Чуи, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Чуи, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Стол Чуи, лофт

50
Фотография товара Кресло Аруна белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аруна белое, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Кресло Аруна белое

48
Настоящее фото товара Стол Брайтон, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стол Брайтон

11
Фотография товара Стол кофейный Колорадо, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Колорадо, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол кофейный Колорадо, серый

32
Фотография товара Стол Лофт D8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт D8, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000

Стол Лофт D8

39
Фотография товара Тумба Рольф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790

Тумба Рольф

37
Настоящее фото товара Cтол РУАН, 1100x700, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Cтол РУАН, 1100x700

37
Фотография товара Кровать двуспальная разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать двуспальная разборная металлическая Лофт, цвет черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Кровать двуспальная разборная металлическая Лофт, цвет черный

32
Фотография товара Подстолье металлическое Окто мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое Окто мини

58
Фотография товара Подстолье металлическое 1020 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1020, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1020

78
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела современные светильники

Настоящее фото товара Потолочный светильник Manfred №2, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена

Потолочный светильник Manfred №2

30
Настоящее фото товара Потолочный светильник Dallas №1, произведённого компанией ChiedoCover
32 590
Оптовая цена

Потолочный светильник Dallas №1

44
Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA

30
Настоящее фото товара Уличный столб Globo BOSTON, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Уличный столб Globo BOSTON

32
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1012-CL Silectra LED*65W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1012-CL Silectra LED*65W, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1012-CL Silectra LED*65W

31
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1013-CL Silectra LED*65W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1013-CL Silectra LED*65W, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1013-CL Silectra LED*65W

35
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1051-CL Brass LED*98W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1051-CL Brass LED*98W, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1051-CL Brass LED*98W

39
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1061-CL Criteo LED*72 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1061-CL Criteo LED*72, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1061-CL Criteo LED*72

37
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1070-CL Wass LED*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1070-CL Wass LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1070-CL Wass LED*60W

32
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1101-CL Solo LED*61W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1101-CL Solo LED*61W, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1101-CL Solo LED*61W

50

Товар в корзине

Светильник настенный V11065-1W Cavity
Светильник настенный V11065-1W Cavity
от 5 990
11 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Чуи, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Чуи, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Стол Чуи, лофт

50
Фотография товара Кресло Аруна белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аруна белое, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Кресло Аруна белое

48
Настоящее фото товара Стол Брайтон, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стол Брайтон

11
Фотография товара Стол кофейный Колорадо, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Колорадо, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол кофейный Колорадо, серый

32