Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Cavity для дополнительного освещения. Сферичный плафон из матового стекла мягко рассеивает свет для комфортного освещения. Каркас выполнен из камня, что гармонично сочетается с матовым плафоном, а вся конструкция надежно крепится к стене на планку. Изящный и лаконичный дизайн бра поможет дополнить интерьер спальни, холла или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина145 мм
- Высота360 мм
- Материалстекло, камень
- Мощность25 Вт
- ЦокольG9
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки230 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки3.20 кг