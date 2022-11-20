Характеристики товара
Описание
Стильная подвесная люстра Celestia от итальянского бренда Moderli. Плафоны из ткани с плотной фактурой мягко рассеивают свет. Металлический каркас цвета золота из изогнутых трубок дополняет лаконичный образ и не мешает освещению. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Площадь освещения составляет 25 м², что позволяет осветить пространства с большой площадью. Светильник станет отличным дополнением для комнат, созданных в утончённом стиле.
- Площадь освещения 25 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 8
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 480 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 50*50*25
Вес брутто: 6,4
Объем: 0,063
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина780 мм
- Длина780 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, золотой