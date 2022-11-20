Люстра подвесная V2632-8P Celestia 8*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Стильная подвесная люстра Celestia от итальянского бренда Moderli. Плафоны из ткани с плотной фактурой мягко рассеивают свет. Металлический каркас цвета золота из изогнутых трубок дополняет лаконичный образ и не мешает освещению. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Площадь освещения составляет 25 м², что позволяет осветить пространства с большой площадью. Светильник станет отличным дополнением для комнат, созданных в утончённом стиле.

  • Площадь освещения 25 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 8
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 480 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 50*50*25

Вес брутто: 6,4

Объем: 0,063

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина780 мм
  • Длина780 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, золотой

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