Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина30 мм
- Высота900 мм
- МатериалМДФ, стекло
- Цветсеребряный
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