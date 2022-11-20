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Зеркало в раме "Глостер" - фото 1

Зеркало в раме "Глостер"

Артикул: CH-048-754
41 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота900 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветсеребряный

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