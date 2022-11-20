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Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT - фото 1Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT - фото 2Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT - фото 3Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT - фото 4Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT - фото 5Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT - фото 6Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT - фото 7

Китайский ковёр из шерсти и арт-шёлка MLT

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ковры приковывают внимание чистыми цветами и харизматичным дизайном. Они способны буквально преобразить интерьер, наполнить пространство глубиной и ощущением масштаба. Крупные узоры будто нанесены кистью, между элементами много свободного места – это позволяет рисунку выглядеть объёмно. Фактуры шерсти и арт-шёлка создают тонкие визуальные контрасты. Коллекция украсит любой интерьерный стиль, от ар-деко до минимализма, и будет гармонично сочетаться как с современным лаконичным декором, так и с классической мебелью.

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Основные характеристики

  • Длина4170 мм
  • Ширина2970 мм
  • Высота7 мм
  • Количество мест1
  • Цветголубой, бежевый, коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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