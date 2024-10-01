Характеристики товара
Описание
Настольная лампа из коллекции Brulee в классическом стиле. Абажур из нитей кремового оттенка обеспечивает мягкое рассеивание света и уют. Корпус выполнен из качественной стали с декором, который дополняет изысканный дизайн корпуса в виде колец. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Нежная цветовая гамма лампы прекрасно подходит для создания дополнительного освещения в гостиной, спальне или зале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Высота610 мм
- Материалметалл, ткань
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, хромированный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки2.70 кг