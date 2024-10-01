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Лампа настольная V10550-1T Brulee

Артикул: CH-066-622
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа из коллекции Brulee в классическом стиле. Абажур из нитей кремового оттенка обеспечивает мягкое рассеивание света и уют. Корпус выполнен из качественной стали с декором, который дополняет изысканный дизайн корпуса в виде колец. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Нежная цветовая гамма лампы прекрасно подходит для создания дополнительного освещения в гостиной, спальне или зале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота610 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, хромированный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки2.70 кг

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