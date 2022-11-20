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Кресло кровать Женева

14 оценок
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Кресло кровать Дуэт

Характеристики товара

Описание

Ширина: 940 мм

Глубина: 1150 мм

Высота: 950 мм

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