Характеристики товара
Описание
Ширина: 940 мм
Глубина: 1150 мм
Высота: 950 мм
Ширина: 940 мм
Глубина: 1150 мм
Высота: 950 мм
Кресло кровать Аурига
Кресло кровать Ультра
Кресло кровать Дуэт
Кресло кровать Сан-Ремо
Кресло кровать Кристалл
Кресло кровать Мустанг
Кресло кровать Август
Кресло кровать Жасмин
Кресло кровать Стиль
Кресло кровать Флора
Стул барный Mirakl кремовый капучино
Полукресло Шарри
Полукресло Кайя
Стол для улицы Ривьера 2
Стол для улицы Ривьера 3
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Стол для улицы Ривьера 4
Столешница Дуолит, квадрат 60x60
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден