Характеристики товара
Описание
Журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.
Основные характеристики
- Высота48 мм
- Ширина60 мм
- Глубина60 мм
- Вес6.4 кг
- Объем0.17 мл
- Количество мест1
- Цветсерый
- Размер упаковки63/63/8.5 см