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Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый - фото 1Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый - фото 2Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый - фото 3Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый - фото 4

Журнальный столик Финика M Дуб винтаж медовый

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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

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Основные характеристики

  • Высота48 мм
  • Ширина60 мм
  • Глубина60 мм
  • Вес6.4 кг
  • Объем0.17 мл
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Размер упаковки63/63/8.5 см

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