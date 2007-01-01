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Настоящее фото товара Журнальный столик Финика М Дуб винтаж медовый, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Финика М Дуб винтаж медовый
61 оценка
4 390
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Журнальный столик Финика М Дуб винтаж медовый

Артикул: CH-033-035
61 оценка
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота480 мм
  • Вес6.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота480 мм
  • Вес6.4 кг
  • Объем0.17 л
  • Материал столешницыМДФ 16мм
  • Количество мест1
  • Размер упаковки63/63/8.5 см
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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