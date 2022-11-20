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Журнальный стол ST-052 white

Артикул: CH-035-478
41 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина60 мм
  • Ширина60 мм
  • Высота45 мм
  • Вес19.4 кг
  • Объем0.065 л
  • Материал ножекЛДСП / Металл
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияКитай

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