Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина60 мм
- Ширина60 мм
- Высота45 мм
- Вес19.4 кг
- Объем0.065 л
- Материал ножекЛДСП / Металл
- Количество мест2
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный
Стол Бомбей палисандр
Стол кухонный TetChair
Стол Онтарио
Стол обеденный раздвижной Jerome
Стол обеденный раздвижной Azzuro
Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный
Стол Geneva
Стол Eames DSW Rectangle
Стол Mount со стеклянной столешницей
Стол OREGON
Стол АРКОС 3-1
Стол АРКОС 3-2
Стол АРКОС 4
Стол Oslo Rectangle WT белый
Стол обеденный Рошель, палисандр
Обеденный стол Валенса